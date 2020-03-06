У госпитализированного в Нижнем Новгороде больного с коронавирусом болезнь протекает в лёгкой форме

06.03.20 17:22

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 марта. Interfax-Russia.ru - В Нижегородской области лабораторно подтверждён единственный случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на губернатора области Глеба Никитина.

"Пациент на данный момент находится под наблюдением врачей в изолированном помещении специализированного лечебного учреждения. По информации медиков, болезнь протекает в легкой форме, состояние пациента оценивается как удовлетворительное (температура в норме)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, пациент будет находиться под наблюдением специалистов на протяжении всего инкубационного периода.

К медикам заболевший обратился с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из Милана (Италия). Составлен список людей, с кем контактировал заболевший, с ними установлена связь и проводятся карантинные мероприятия.

Пресс-служба правительства также уточнила, что заболевшая - девушка 1993 года рождения. Она обратилась к медикам с признаками ОРВИ в конце февраля.

"На сегодняшний день в регионе ситуация опасений не вызывает, предусмотрительно усилены меры профилактики, в том числе в ежедневном режиме осуществляется мониторинг лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий, усилен санитарно-карантинный контроль в нижегородском международном аэропорту "Стригино" им.В.П.Чкалова. Напоминаю, что необходимо обращать особое внимание на проведение дезинфекционных мер в местах массового пребывания людей", - приводятся в сообщении слова губернатора Никитина.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире составило почти 98 тыс. человек. При этом на Китай приходится 80,5 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Более 3,3 тыс. скончались.

Число случаев коронавируса в РФ, по данным оперативного штаба, увеличилось за сутки с четырех до десяти.