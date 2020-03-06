Путин намерен подписать указ, упрощающий процедуру получения пособия на детей

06.03.20 16:17

© РИА Новости. Сергей Гунеев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время подпишет указ, упрощающий процедуру получения пособия на детей от трех до семи лет.

В ходе встречи главы государства с представительницами общественности в Иваново к нему обратилась женщина с просьбой упростить процедуру получения такого рода пособий, и в идеале сделать это так, чтобы для выплаты требовалось лишь заявление.

"Вы абсолютно правы. Здесь самое главное - добиться того, чтобы это не было обременительно. Сейчас как раз готовится указ президента, и ваш покорный слуга должен будет подписать его в самое ближайшее время, и мы рассчитываем на то, что все технические процедуры будут наименее обременительными", - отреагировал глава государства.

"Сделаем все, во всяком случае, я на это настраиваю всех наших коллег, чтобы организация этой работы была наименее обременительной. Заявление написал, а в дальнейшем чтобы это вообще шло в электронном виде", - добавил Путин, заметив, что для этого региональные власти должны подготовить соответствующие системы.