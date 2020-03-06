Сенаторы планируют 14 марта утвердить решения субъектов РФ по поправкам в Конституцию

06.03.20 16:32

© РИА Новости. Максим Блинов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации может рассмотреть закон с поправками в Конституцию РФ 11 марта, а через три дня утвердить решения регионов по этому документу, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Плановое заседание Совета Федерации состоится 11 марта. Если к этому времени Государственная Дума примет закон в третьем чтении, то мы вполне можем его рассмотреть 11 марта на нашем плановом заседании", - сказала Матвиенко журналистам в Бресте в пятницу.

После этого, продолжила она, в соответствии с регламентом сенаторы направят закон в субъекты Федерации, чтобы региональные парламенты могли его обсудить и высказать своё отношение.

"Поскольку региональные парламенты были вовлечены на всех этапах в обсуждение поправок, мы надеемся, что это также не займёт много времени. Зависит это от организационной готовности парламентов субъектов Федерации", - сказала она.

По ее словам, 14 марта Совет Федерации проведёт внеплановое заседание в связи с просьбой премьер-министра Михаила Мишустина как можно быстрее принять закон о поправках в федеральный бюджет для реализации положений Послания президента, чтобы граждане могли начать получать положенные им пособия.

"Если к 14-му числу региональные парламенты успеют рассмотреть и высказать своё мнение, они должны его направить в Совет Федерации, а мы обобщим, то, возможно, уже 14-го числа мы сможем рассмотреть итоги рассмотрения этого закона в региональных парламентах. И тогда открыть дорогу для дальнейшего движения", - сказала спикер.