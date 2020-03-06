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06.03.20 16:45

Прокуратура нашла нарушения после сыгранной в госмузее свадьбы дочки министра культуры Татарстана

© РИА Новости. Виталий Безруких
6 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Татарстана считает, что закрытие галереи современного искусства в Казани ради свадьбы дочери министра культуры республики Ирады Аюповой является нарушением, следует из письма региональной прокуратуры, которое имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Поволжье".

"Регламентом предоставления платных услуг учреждения предусмотрено, что оказание платных услуг не является основной деятельностью учреждения и осуществляется без снижения качества основной деятельности", - сообщается в ответе начальника отдела по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции Рината Латыпова частному лицу.

При этом надзорный орган подчеркивает, что "возможность проведения церемонии регистрации брака предусмотрена постановлением кабинета министров Республики Татарстан (...), однако, порядок его проведения, численность присутствующих, временные ограничения в учреждении отсутствуют".

Также отмечается, что в музее не внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестности работы организации, предусмотренные законом о противодействии коррупции.

"На основании изложенного прокуратурой республики внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущении их впредь", - резюмируется в письме прокуратуры Татарстана.

6 февраля свадьбу дочери министра, которая прошла 2 февраля в музее, который, согласно данным прокуратуры республики, был недоступен для посетителей с указанием о закрытии "по техническим причинам", прокомментировала пресс-служба министерства культуры Татарстана.

В пресс-релизе ведомства акцентировалось внимание на том, что согласно постановлению кабмина республики, существует перечень учреждений культуры, где разрешено проводить свадебные церемонии, в том числе и Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

"Такое решение было принято в целях популяризации семейно-брачных отношений в рамках реализации Комплексной программы демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года, пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана", - подчеркивал Минкульт Татарстана.

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