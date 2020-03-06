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Один из заболевших коронавирусом в Москве в состоянии средней тяжести

© РИА Новости. Алексей Даничев
6 марта. Interfax-Russia.ru - В Москве по результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции, один из заболевших в состоянии средней тяжести, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в пятницу.

"Всего на сегодняшний день в столице подтверждено шесть случаев заболевания. Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Их изоляция полностью обеспечена. Трое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, госпитализированные проходят полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

При этом большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактов будут взяты пробы для проведения анализа.

"Близкие - друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу - их всего 3 человека", - сообщили в штабе.

Там отметили, что "остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр".

По состоянию на 16:00 в обсервационном центре размещены два человека из числа близких контактов заболевших.

"Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома. Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования", - сказали в штабе.

Данные обо всех контактировавших с инфицированными и уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны.

"Обращаем внимание, все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами SU 2613 20.02 Милан - Москва, SU 2322 22.02 Москва - Мюнхен, рейс SU 2323 26.02 Мюнхен - Москва, 9U 175 24.02.2020 Кишинев - Москва, SU 2413 29.02.2020 Милан - Москва, "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510 29.02, S7 3586 01.03 Верона - Москва, просим немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", - призвали в штабе.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с четверга в столице был введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.

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