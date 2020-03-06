Московским учителям и ученикам, побывавшим в странах с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, запретили посещать школы

06.03.20 17:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 марта. Interfax-Russia.ru - Режим повышенной готовности введен в столичных образовательных учреждениях с 10 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

"С 10 марта 2020 года не допускать к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из КНР, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекцией", - говорится в приказе главы департамента образования и науки Москвы Исаака Калины.

Приказ подписан 6 марта, его текстом располагает "Интерфакс".

По документу, запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

Глава департамента потребовал перевести обучающихся, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, на дистанционную форму обучения.

"Уведомить родителей всех обучающихся о введении режима повышенной готовности и требованиях данного приказа всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты", - отмечается в приказе.

Документ также содержит другие меры противодействия распространению коронавируса, в том числе измерение температуры тела сотрудникам образовательных учреждений на рабочих местах с обязательным отстранением их в случаях повышенной температуры.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин своим указом 5 марта ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.