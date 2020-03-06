Более 38 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за непогоды

06.03.20 17:17

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Дагестане, прерванное из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго России.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ АО "Дагестанская сетевая компания"(...) Без электроснабжения остались бытовые потребители 20 населенных пунктов (около 38 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 25,8 МВт", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 43 человек и 13 единиц специальной техники.