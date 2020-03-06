Минздрав Татарстана опроверг выписку из больницы в Казани трех граждан РФ, эвакуированных с лайнера Diamond Princess с коронавирусом

06.03.20 17:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 марта. Interfax-Russia.ru - Появившаяся в пятницу информация о выписке из больницы в Казани трех граждан РФ, эвакуированных с лайнера Diamond Princess с коронавирусом, не является достоверной, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.

"6 марта в ряде СМИ появилась недостоверная информация о том, что пациенты, поступившие 23 февраля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу министерства здравоохранения Татарстана, выписаны. Министерство здравоохранения Татарстана официально заявляет: пациенты продолжают находиться под контролем врачей. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех восьми человек, находящихся в Казани на карантине, оценивается как стабильное.

Ранее в пятницу со ссылкой на сообщение оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщалось, что трое граждан РФ, заболевших новой коронавирусной инфекцией на лайнере Diamond Princess, выписаны из больницы.

22 февраля из Японии в Казань авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер Татьяна Голикова, позже этот диагноз был подтвержден российскими медиками.

Все восемь эвакуированных проходят двухнедельный карантин в одном из специализированных медучреждений Казани.