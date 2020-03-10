Более 100 семей военнослужащих на Камчатке получили жилье с начала года

10.03.20 06:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 марта. Interfax-Russia.ru - С начала 2020 года свыше 100 военнослужащих, проходящих службу в войсках на Северо-востоке России и Подводных Силах Тихоокеанского флота (ТОФ) были обеспечены постоянными жилыми помещениями, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"Часть моряков получила жилье в собственность по избранному ими месту жительства, а большинство - жилищную субсидию на приобретение квартир и домов. Это военнослужащие, которые ранее состояли на учете в 3-м отделе ФГКУ "Востокрегионжилье" в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день еще около 800 тихоокеанцев на Камчатке изъявили желание получить жилищные субсидии.

"Все они после проверки предоставленных документов учтены для последующего обеспечения субсидией", - отмечает пресс-служба.