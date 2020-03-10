Договорились о перемирии: режим прекращения огня вводится в сирийском Идлибе с 6 марта
  
Запрет на экспорт: вывоз медицинских масок из России ограничен
   
Впервые в России: матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.03.20 06:29

Инвестор из Краснодара вложил 8 млрд руб. в создание казино в игорной зоне "Приморье"

© РИА Новости. Виталий Аньков
10 марта. Interfax-Russia.ru - Инвестиции ЗАО "Шамбала" (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити") в создание первого этапа игорно-развлекательного комплекса в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) "Приморье" составили 8 млрд рублей.

Как сообщила во вторник пресс-служба правительства края, открытие казино запланировано на май (ранее запуск намечался на март 2020 года).

На данный момент монолитные работы в здании завершены - готовность несущих и ограждающих конструкций 1-4 этажа составляет 100%.

"На строительной площадке одновременно работает 30 подрядных организаций с установленным посменным или круглосуточным режимом работы. Задействовано 10 единиц строительной техники, трудятся 280 человек", - приводятся в сообщении слова представителя АО "Корпорация развития Приморского края" (100% принадлежит Приморью, региональный оператор ИРКЗ "Приморье").

"Шамбала" станет вторым объектом на территории ИРКЗ "Приморье".

Ранее сообщалось, что строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.03.20 17:00
Московским учителям и ученикам, побывавшим в странах с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, запретили посещать школы
.
  06.03.20 16:56
Один из заболевших коронавирусом в Москве в состоянии средней тяжести
.
  06.03.20 15:31
Власти Москвы обязали "самоизолироваться" на карантин прибывающих из 11 стран
.
  06.03.20 14:13
Женщинам с 2021г разрешат водить поезда московского метро
.
  06.03.20 14:08
"Москва" и "Москва 2020" будут базовыми моделями поездов для столичного метро
.
  06.03.20 12:36
Старинный сейф со следами взлома нашли археологи в Москве
.
  06.03.20 11:42
Около 13 тысяч анализов на коронавирус проведено в Москве
.
  06.03.20 10:12
Ситуация с коронавирусом не повлияла на строительную отрасль Москвы
.
  06.03.20 09:30
"Победа" в связи с коронавирусом предлагает возврат билетов на рейсы
.
  05.03.20 16:37
"Цветочные" пробки ожидаются на улицах Москвы 6 марта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket