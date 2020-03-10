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10.03.20 06:29
Инвестор из Краснодара вложил 8 млрд руб. в создание казино в игорной зоне "Приморье"
Как сообщила во вторник пресс-служба правительства края, открытие казино запланировано на май (ранее запуск намечался на март 2020 года).
На данный момент монолитные работы в здании завершены - готовность несущих и ограждающих конструкций 1-4 этажа составляет 100%.
"На строительной площадке одновременно работает 30 подрядных организаций с установленным посменным или круглосуточным режимом работы. Задействовано 10 единиц строительной техники, трудятся 280 человек", - приводятся в сообщении слова представителя АО "Корпорация развития Приморского края" (100% принадлежит Приморью, региональный оператор ИРКЗ "Приморье").
"Шамбала" станет вторым объектом на территории ИРКЗ "Приморье".
Ранее сообщалось, что строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.
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