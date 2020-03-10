Роспотребнадзор опроверг сообщения о задержании из-за коронавируса вернувшегося в Приморье из Италии россиянина

10.03.20 06:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 марта. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не подтвердило информацию о задержании вернувшегося из Италии жителя Владивостока с подозрением на коронавирус, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Сообщения ряда соцсетей о том, что в краевом центре при участии сил Росгвардии задержан возможный носитель инфекции, названы выдумкой", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в начале марта во Владивосток вернулась из Италии семейная пара, но они не помещены на карантин, поскольку не контактировали с носителями инфекции.

"Информацию о том, что во Владивосток направляются жители нашего региона, которые находились в Италии, передали из Москвы. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, согласно инструкции, провели необходимый санитарно-карантинный контроль: взяты мазки на исследование и выдано постановление о самоизоляции", - сообщила глава регионального ведомства Татьяна Детковская, слова которой приводятся в сообщении.

На сегодняшний день в пунктах пропуска Приморья досмотрено более 183 тыс. граждан, 85 граждан были проверены на наличие коронавирусной инфекции. Лабораторная диагностика показала у всех отрицательный результат.