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10.03.20 07:34
Все находящиеся в КНР иностранные студенты Дальневосточного федуниверситета из-за коронавируса будут учиться дистанционно
"Все они написали заявления о переходе на индивидуальные учебные планы с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Мы готовимся работать дистанционно в таком режиме, пока не будут сняты ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ", - пояснил собеседник агентства.
Для студентов разработаны электронные учебные курсы, включающие комплект лекционного материала, задания для практических работ, перечень тем курсовых работ, другие материалы.
Сейчас ДВФУ также рассматривает возможность организации связи в формате видеоконференции, чтобы преподаватель мог проводить консультации, лекции, практические занятия.
"Ввиду того, что доступ к российским образовательным платформам и онлайн-курсам ограничен для китайского сегмента, нет возможности использовать существующие сервисы. Именно поэтому мы сейчас разрабатываем способы обучения в формате видеоконференции", - добавили в ДВФУ.
По возвращению в Россию у студентов при необходимости будет скорректирован учебный план, чтобы исключить возможные пробелы по академической успеваемости.
В ДВФУ отметили, что, если ограничение будет продлено, вуз готов продолжать работать в таком режиме, сколько потребуется. Даже сдача сессии по большей части предметов может быть реализована дистанционно. Технических сложностей в этом вопросе нет.
Сложностей с защитой дипломов в вузе также не ожидают.
"Есть среди обучающихся и студенты выпускного курса, которые в этом году готовят дипломные работы по экономике. С этим мы спокойно справимся - формат взаимодействия с научными руководителями отлажен, у них большой опыт работы с иностранными студентами. Так что в случае необходимости дипломные работы могут быть полностью подготовлены удаленно - это будет первый случай в нашей практике. Если границы не откроют, то для иностранных студентов могут быть выделены отдельные даты итоговых экзаменов", - добавил собеседник агентства.
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