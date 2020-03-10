Более 10 конкурсных картин представят на телефестивале "Утро Родины" в Южно-Сахалинске

10.03.20 07:48

© РИА Новости. Сергей Пятаков

10 марта. Interfax-Russia.ru - Третий российский фестиваль телевизионных многосерийных художественных фильмов "Утро Родины" проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта, его открытие во дворце спорта "Кристалл" областного центра увидели более тысячи жителей и гостей островного региона.

"За неделю работы фестиваля зрителям буду представлены 11 конкурсных картин. Члены жюри выберут лучших в 10 номинациях", - сообщает пресс-служба оргкомитета телефестиваля.

За гран-при сахалинского кинофорума борются нашумевшие российские сериалы: "Дылды", "Жуки", "Мертвое озеро", "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова", "Мылодрама", "Победители", "Содержанки", "Толя-робот", "Учителя", "Шторм" и "Эпидемия".

В этом году жюри фестиваля возглавил Сергей Урсуляк. В состав жюри также вошли Юрий Грымов, Андрей Мерзликин, Вера Сторожева, Алексей Шелыгин, Роман Каримов, Инга Оболдина и урожденный сахалинец, сценарист Олег Маловичко.

В программе фестиваля запланированы не только презентации участвующих в конкурсе многосерийных художественных фильмов, но и предпремьерные показы картин, которые в широкий прокат выйдут в течение года. Кроме того, известные режиссеры и актеры - гости фестиваля - станут участниками программы "Имена", в рамках которой представят свои лучшие фильмы и встретятся со зрителями.

"Утро Родины" позволяет настоящим профессионалам своего дела получить признание, а зрителям - узнать имена тех, кто каждый день создает новую реальность", - подчеркивают в оргкомитете.

"Утро Родины" - первый в России фестиваль телевизионных многосерийных художественных фильмов. Его организаторы считают символичным, что фестиваль проходит на Дальнем Востоке, "там, где встречает утро наша огромная страна".

Вход на все кинопоказы фестиваля - бесплатный.

Шесть концертов во время "Утра Родины" дадут известные артисты и певцы: Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Андрей Мерзликин, Сергей Безруков, Олег Митяев и участники скетч-шоу "Однажды в России". Всего на третий кинофорум ожидается приезд более 200 гостей из разных регионов России и других стран мира.