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10.03.20 07:55
Проект новосибирского электрон-позитронного коллайдера нового поколения включен в европейскую стратегию развития физики элементарных частиц
"Этот проект сегодня включен в Европейскую стратегию развития физики элементарных частиц до 2030 года. Главным нашим партнером по этому проекту выступает самая большая международная организация в физике высоких энергий и элементарных частиц - ЦЕРН", - сказал он.
Он подчеркнул, что и в разработке программы работы будущей установки, и в ее проектировании участвует "лучшая мировая команда".
Со своей стороны, академик РАН Валерий Рубаков отметил, что "Суперчарм-тау фабрика" позволит проводить исследования на новом уровне, в частности, так называемых "очарованных кварков" (вид элементарных частиц) и тау-лептонов, которые иногда называют "тяжелыми электронами".
"Это частица довольно интересна и плохо изучена", - отметил он.
"Предлагается создание такой машины. Это, безусловно, будет сделано в мире. Будет ли это сделано на территории Российской Федерации или где-то еще - поживем - увидим", - сказал Рубаков.
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