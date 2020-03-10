Проект новосибирского электрон-позитронного коллайдера нового поколения включен в европейскую стратегию развития физики элементарных частиц

10.03.20 07:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 марта. Interfax-Russia.ru - Реализовать проект электрон-позитронного коллайдера нового поколения "Суперчарм-тау фабрика" планируется в кооперации с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), сообщил журналистам директор Института ядерной физики им. Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск) Павел Логачев во вторник.

"Этот проект сегодня включен в Европейскую стратегию развития физики элементарных частиц до 2030 года. Главным нашим партнером по этому проекту выступает самая большая международная организация в физике высоких энергий и элементарных частиц - ЦЕРН", - сказал он.

Он подчеркнул, что и в разработке программы работы будущей установки, и в ее проектировании участвует "лучшая мировая команда".

Со своей стороны, академик РАН Валерий Рубаков отметил, что "Суперчарм-тау фабрика" позволит проводить исследования на новом уровне, в частности, так называемых "очарованных кварков" (вид элементарных частиц) и тау-лептонов, которые иногда называют "тяжелыми электронами".

"Это частица довольно интересна и плохо изучена", - отметил он.

"Предлагается создание такой машины. Это, безусловно, будет сделано в мире. Будет ли это сделано на территории Российской Федерации или где-то еще - поживем - увидим", - сказал Рубаков.