Более десятка дорог закрыты в Алтайском крае из-за метели

10.03.20 08:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 марта. Interfax-Russia.ru - Метель стала причиной закрытия автодорог сразу по нескольким направлениям в Алтайском крае, сообщает во вторник пресс-центр регионального Минтранса РФ.

По данным властей, проезд для всех видов транспорта закрыт на 13 трассах, в числе которых автодорога от Бийска до Белокурихи, от Павловска до Камня-на-Оби, от Змеиногорска до Рубцовска.

"Помимо этого, ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта действует на автомобильной дороге от села Усятское до Верх-Кажа", - говорится в сообщении.

Дорожники работают в круглосуточном режиме. На дорогах региона задействовано более 500 единиц техники.