Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

10.03.20 14:40

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат Госдумы Валентина Терешкова предлагает позволить Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова на заседании Госдумы во вторник.

Валентина Терешкова пояснила: "необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, если этого потребует ситуация, потребуют люди, заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность".

"Но на самом деле, речь не о нем (о Путине - ИФ) а нас, о гражданах, о будущем нашей страны, но зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть", - добавила Терешкова.

Госдума намерена спросить мнение президента РФ по поводу предложения Терешковой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поправка, которую озвучила Терешкова, требует консультаций с действующим президентом. Правильно было бы спросить его мнение. Правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, и, конечно, подготовить саму поправку, о которой вы говорите", - сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

Он объявил полуторачасовой перерыв для проведения необходимых консультаций.

Между тем, фракция КПРФ в ГД уже выразила свое несогласие с предложением депутата Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков, заявил "Интерфаксу" во вторник депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

"Мы всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, которые может занимать один и тот же человек", - сказал Ющенко.

В связи с этим, по его словам, "фракция КПРФ не будет поддерживать поправку, которую, как ожидается, в ближайшее время внесут в Госдуму".

В свою очередь "единороссы" заявили, что готовы поддержать данную поправку. Об этом сообщил журналистам ранее во вторник руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

В конце февраля экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявлял, что в случае уточнения в Конституции РФ полномочий главы государства возникнет необходимость "обнуления" президентских сроков.

"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков", - сказал Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

По мнению Суркова, "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства".

"На него не могут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - заметил экс-помощник президента РФ, добавив, что "это его частное мнение, но основанное на опыте законодательства".

В Кремле высказывание бывшего помощника президента РФ назвали его личным мнением.