В Москве увеличили пенсии, городские пособия и ввели выплату "детям войны"

10.03.20 14:50

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 марта. Interfax-Russia.ru - Более четырех миллионов москвичей получают дополнительные выплаты в рамках выполнения государственной программы Москвы "Социальная поддержка жителей Москвы".

"10 марта президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о реализации Государственной программы Москвы "Социальная поддержка жителей Москвы" в 2019 г. и задачах на 2020 г. Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают более 4 млн. москвичей - каждый третий житель города. Основными группами горожан, нуждающимися в поддержке, являются старшее поколение, семьи с детьми, инвалиды и жители с низкими доходами", - говорится в материалах президиума правительства Москвы.

Как отмечается в документе, а 2019 году были реализованы следующие мероприятия: минимальный размер пенсии с городской доплатой к пенсиям был увеличен до 19,5 тыс. рублей с 1 сентября 2019 г.; большинство городских пособий и выплат с 1 января 2020 г. было увеличено на 5,6%.

"Введена новая социальная выплата детям войны в размере 1584 рубля ежемесячно; москвичам в возрасте 55/60 лет сохранены все виды социальной поддержки, положенные пенсионерам (бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов); введены дополнительные меры социальной поддержки для москвичей 50+", - говорится в тексте материалов по итогам президиума.