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10.03.20 14:56
Количество приемных семей в Москве выросло почти в восемь раз за 10 лет
"93% московских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. За последние несколько лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. С 2010 года количество приемных семей выросло почти в восемь раз", - говорится в материалах президиума правительства Москвы.
Как отмечается в документе, в Москве 2 675 приемных семьей, тогда как в 2010 году их было всего 358.
"В семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 18 829 детей-сирот (93%) и лишь 1 409 детей (7%) являются воспитанниками учреждений для детей-сирот. Город делает все возможное, чтобы и они обрели семью", - говорится в материалах президиума.
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