Количество приемных семей в Москве выросло почти в восемь раз за 10 лет

10.03.20 14:56

© РИА Новости. Владимир Песня

10 марта. Interfax-Russia.ru - Более 90% детей, оставшихся без родителей, в Москве воспитываются в приемных семьях.

"93% московских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. За последние несколько лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. С 2010 года количество приемных семей выросло почти в восемь раз", - говорится в материалах президиума правительства Москвы.

Как отмечается в документе, в Москве 2 675 приемных семьей, тогда как в 2010 году их было всего 358.

"В семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 18 829 детей-сирот (93%) и лишь 1 409 детей (7%) являются воспитанниками учреждений для детей-сирот. Город делает все возможное, чтобы и они обрели семью", - говорится в материалах президиума.