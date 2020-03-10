Памятник летчикам, гонявшим самолеты из США по ленд-лизу, появится в Красноярске

10.03.20 15:08

Фото пресс-службы красноярского отделения Русского географического общества

10 марта. Interfax-Russia.ru - Инициативная группа выбрала проект памятника летчикам, перегонявшим самолеты из Аляски в Сибирь по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны, сообщает во вторник пресс-служба красноярского отделения Русского географического общества (РГО).

В творческом конкурсе на лучшую идею памятника, который предполагается установить в Красноярске, победил проект красноярского скульптора Андрея Кияницына.

"Динамичные фигуры трех летчиков, обрамленные полукольцом - символом воздушного моста между двумя странами", - описывают монумент в пресс-службе РГО.

На конкурс были также представлены работы из Москвы, Магадана и Минска.

Памятник предполагается установить возле бывшего красноярского аэропорта на улице Аэровокзальной. Именно здесь приземлялись самолеты, которые СССР получал из США по программе ленд-лиза во время войны.

"АлСиб - значимый для Победы маршрут поставок военной техники по программе ленд-лиза. И он был одним из наиболее ярких событий в истории нашего города", - цитирует пресс-служба слова одного из организаторов конкурса, члена РГО Владимира Черникова.

В настоящее время инициативная группа решает вопрос о финансировании работ по установке памятника.

Воздушная трасса "Аляска-Сибирь" была построена и действовала в 1942-1945 годах как часть программы ленд-лиза. По этому маршруту было поставлено 8 тыс. американских военных самолетов через Аляску, Чукотку и Сибирь в зоны боевых действий во время войны.

Красноярск был важной опорной точкой перегона: город обладал развитой авиационной инфраструктурой, имеющей прямой выход к Транссибу, здесь самолеты ремонтировались и проводилось переобучение летного состава. Далее, к месту боев, самолеты доставлялись по воздуху фронтовыми летчиками и по железной дороге.