Новые герб и флаг утверждены в Кузбассе

10.03.20 15:13

Фото с сайта администрации правительства Кузбасса

10 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал закон о новом гербе и флаге региона, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса во вторник.

"Обновленные герб и флаг соответствуют требованиям современной геральдики. Проделана огромная и кропотливая работа. Приятно, что изменения были поддержаны практически единогласно", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным облправительства, герб, принятый в 2002 году областным парламентом , содержал геральдические нарушения, из-за которых было невозможно его зарегистрировать. При этом на недочеты и ошибки неоднократно указывали представители Геральдического совета при президенте РФ.

Новая символика сохранила преемственность, в предыдущие герб и флаг лишь внесены уточнения для соответствия нормам и правилам геральдики.

"На гербе изображена земельная корона, указывающая на значение Кемеровской области как субъекта РФ. Пятиконечная звезда в сочетании с красным полем герба символизирует мужество, стойкость, героизм, проявленные жителями Кузбасса в различных сражениях по защите Российского государства на протяжении всей истории региона. Это - символ путеводности, стремления к достижению цели, вечности, мечты. Также звезда служит напоминанием о вкладе Кузбасса в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне", - говорится в релизе.

Уточняется, что до 1 января 2021 года можно использовать как обновленную символику, так и символы образца 2002 года.