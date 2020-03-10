Воробьев: Подмосковье исполнит все соцобязательства, несмотря на колебания на рынках

10.03.20 15:18

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что колебания на финансовых рынках, связанные с падением цен на нефть, не помешают выполнению социальных обязательств в Подмосковье.

"Наш бюджет сбалансирован в конкретных параметрах. Все социальные обязательства, которые наметили на 2020 год, мы обязательно сохраним. Вместе с тем обращаю внимание экономического блока, блока инвестиций на дальнейшее сопровождение всех инвесторов, бизнес-сообщества", - цитирует Воробьева пресс-служба подмосковного правительства.

Глава региона подчеркнул, что инвесторы "должны получать защиту и поддержку от нас на всех уровнях - муниципальных и региональных".

10 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.