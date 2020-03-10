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10.03.20 15:18
Воробьев: Подмосковье исполнит все соцобязательства, несмотря на колебания на рынках
"Наш бюджет сбалансирован в конкретных параметрах. Все социальные обязательства, которые наметили на 2020 год, мы обязательно сохраним. Вместе с тем обращаю внимание экономического блока, блока инвестиций на дальнейшее сопровождение всех инвесторов, бизнес-сообщества", - цитирует Воробьева пресс-служба подмосковного правительства.
Глава региона подчеркнул, что инвесторы "должны получать защиту и поддержку от нас на всех уровнях - муниципальных и региональных".
10 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.
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