Кобзев предложил бесплатно предоставлять участки пострадавшим от наводнения

10.03.20 15:25

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

10 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внес в Законодательное собрание региона законопроект, которым предлагает расширить перечень категорий граждан, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"В частности, речь идет о жителях региона, лишившихся жилых помещений в результате наводнения 2019 года. Тот факт, что ранее ими уже были приобретены дома либо квартиры за счет социальных выплат, не должен ограничивать их в праве получить землю в садовых товариществах", - говорится в сообщении.

Кроме того, проектом закона предлагается бесплатно предоставлять новые земли гражданам, чьи садовые и огородные участки затопило во время наводнения. Для этого они должны отказаться от права на те, которые пострадали либо были утрачены из-за подтопления. В настоящее время предусмотрено, что предоставление участков членам садоводческих товариществ без проведения торгов осуществляется за плату.

По данным правительства региона на 14 января 2020 года, 415 членов восьми садоводческих товариществ в Тулуне, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах хотят получить земельные участки взамен пострадавших во время наводнения.

"В вопросах обеспечения жителей Иркутской области, пострадавших от прошлогоднего наводнения, давно следовало навести порядок. Детальный анализ ситуации показал: нам вполне по силам создать для людей более комфортные условия. Федеральное законодательство оставляет именно за субъектами право на решение подобных вопросов. Осталась формальность - закрепить это посредством внесения необходимых изменений в закон Иркутской области", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадало десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.