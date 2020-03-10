Три кандидата поборются за пост сити-менеджера Кирова

10.03.20 15:26

© РИА Новости. Антон Денисов

10 марта. Interfax-Russia.ru - Три кандидата допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Кирова, сообщает мэрия города во вторник.

"На заседании конкурсной комиссии рассмотрены документы, поступившие от кандидатов. К участию в конкурсе допущены три кандидата: Альберт Бикалюк, Дмитрий Осипов, Вячеслав Симаков", - говорится в сообщении.

Альберт Бикалюк является депутатом думы Кирова, Дмитрий Осипов - и.о. заместителя главы администрации Кирова, Вячеслав Симаков - главой теруправления Первомайского района Кирова.

Всем кандидатам предстоит пройти конкурсные испытания: тестирование на знание основ российского законодательства и собеседование.

Конкурс назначен на 16 марта.

Ранее сообщалось, что в конце января губернатор Кировской области Игорь Васильев подверг резкой критике работу главы администрации Кирова Ильи Шульгина по реализации в муниципалитете национальных проектов. В частности, губернатор отметил, что в городе "асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день".

После критики сити-менеджер подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию.

29 января депутаты думы Кирова досрочно прекратили полномочия Шульгина.

Исполнять обязанности сити-менеджера назначен первый замглавы администрации города Геннадий Плехов.

Шульгин был утвержден сити-менеджером Кирова осенью 2017 года на пятилетний срок - до истечения полномочий Кировской гордумы шестого созыва. До назначения на этот пост он являлся заместителем председателя правительства области и возглавлял региональное министерство промышленности и энергетики.