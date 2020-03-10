Ежедневную дезинфекцию будут проводить в общественном транспорте Подмосковья

10.03.20 15:36

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

10 марта. Interfax-Russia.ru - В общественном транспорте Подмосковья усилены меры дезинфекции для профилактики вспышки вирусных инфекций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Министерством транспорта региона разработан и утвержден регламент по профилактике вспышки вирусных заболеваний и в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками. Перед выходом на линию в автобусах, такси электричках помимо ежедневной влажной уборки дважды раз в день проводится полная дезинфекция салонов. Все средства абсолютно безопасны для пассажиров", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову.

Также при министерстве создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме проверяет салоны транспортных средств на наличие грязи и частоту обработки дезинфицирующими средствами. Нарушителей будут штрафовать на 20 тысяч рублей.

Перед выходом на линию в салонах транспортных средств проводится полная дезинфекция салона, а в течение дня проводится обработка поручней, перил, ручек и подлокотников.

Машинисты, водители автобусов, трамваев и троллейбусов ежедневно проходят медосмотр перед сменой. Всем кассирам, контролерам, сотрудникам локомотивных бригад, работникам депо выдают антисептические средства.

Кроме того, на всех транспортных предприятиях проведены инструктажи о том, как вести себя в периоды распространения вирусных заболеваний.