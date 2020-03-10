Госдума приняла поправку об обнулении предыдущих президентских сроков

10.03.20 16:12

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 марта. Interfax-Russia.ru - Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, предусматривающая обнуление президентских сроков, внесенная ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, получила одобрение депутатов нижней палаты парламента.

За - 380 человек, против - 43, воздержался - 1.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко сказал "Интерфаксу", что фракция будет против данной поправки.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Терешковой об "обнулении" президентских сроков в случае одобрения на голосовании поправок в Основной закон страны можно будет принять, если Конституционный суд даст по нему положительное заключение.

"Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об "обнулении" президентских сроков), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - сказал Путин, выступая перед депутатами Госдумы.

"Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года", - продолжил глава государства.

"В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции", - отметил президент.

При этом он выступил против идеи продления срока нахождения действующего президента у власти в случае положительного голосования по поправкам в Конституцию.

"Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать", - сказал Путин в Госдуме во вторник.

Он подчеркнул, что "у граждан России на любых выборах, и на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными".

Президент Путин также заявил, что считает нецелесообразной отмену в Конституции ограничения по числу президентских сроков, но при этом допускает, при определенных условиях, принятие в Основной закон соответствующей поправки, позволяющей действующему главе государства участвовать в выборах.

"В этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена - о будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убрать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков", - сказал Путин в Госдуме.

В целом Путин уверен, что России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль власти.

"Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России абсолютно необходима", - сказал глава государства.

"Сегодняшняя ситуация в экономике, в сфере безопасности лишний раз нам об этом с вами напоминает. Прежде всего, это необходимо для стабильности", - продолжил Путин.

Он отметил, что существуют альтернативные системы государственного устройства, такие, как парламентская республика.

"Однако на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована", - заметил Путин.

Он также выразил уверенность, что наступит время, когда высшая власть в России не будет персонифицирована.

"Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретно", - заявил Путин.

По его словам, "вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать".

"Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны", - сказал Путин.

"Пока еще очень много уязвимого у нас с вами. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в работе над поправками возник и обсуждается все острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти России, а именно институт президентской власти", - подчеркнул Путин.

Он сказал, что "именно президент является гарантом Конституции - а если сказать проще, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности, внутреннего эволюционного развития".

"Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила", - заявил глава государства.