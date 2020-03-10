4 тыс. жителей Республики Алтай остались без газа из-за аварии

10.03.20 16:10

© РИА Новости. Евгений Самарин

10 марта. Interfax-Russia.ru - Во время буровых работ в селе Майма Республики Алтай поврежден газопровод, в результате чего без газа остались жители трех населенных пунктов, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС РФ по региону во вторник.

"В селе Майма по улице Подгорная в результате проведения буровых работ была повреждена газовая труба низкого давления. Без газоснабжения осталось три населенных пункта: Майма, Горно-Алтайск, Кызыл-Озек общей численностью 4 тыс. частных абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что настоящее время специалисты переводят 18 газовых котельных на резервные источники питания - дизельное топливо.

"Подача теплоснабжения от котельных не нарушена, подачи газа частным абонентам за счет остатков газа в магистрали хватит на 12 часов. Место повреждения обнаружено, проводятся ремонтные работы", - подчеркивается в пресс-релизе.

В работах задействовано 19 человек и пять единиц техники.