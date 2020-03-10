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Минобороны РФ впервые покажет на параде Победы новые танки Т-90М

© РИА Новости. Александр Вильф
10 марта. Interfax-Russia.ru - Последняя модификация танка Т-90 - Т-90М "Прорыв" - впервые примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Пять типов танков примут участие в военном параде в Москве, посвящённом 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34-85", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении департамента информации Минобороны РФ.

"Современную линейку танков, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации представят образцы: Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", которые впервые пройдут парадном строю механизированной колонны. Перспективный образец будет представлен танками Т-14 "Армата", - сообщили в Минобороны РФ.

Всего в параде будет задействовано 225 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 50 танков, говорится в сообщении.

Серийные поставки в российскую армию нового танка Т-90М начнутся в этом году, сообщил в феврале глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Ранее представители "Уралвагонзавода" сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.

Т-80БВМ - модернизированная версия танка Т-80. Танк стоит на вооружении ВС РФ. Оснащен многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Усовершенствована ходовая часть. Танки Т-80БВМ приспособлены для действий в условиях низких температур.

Т-14 - танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата". На ее базе также создана боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

В 2018 году на форуме "Армия" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2018 году военные должны были получить первые девять серийных единиц бронетехники на платформе "Армата". "На сегодня подписан контракт на 132 машины - Т-14 (танк) и Т-15 (БМП). До конца 2021 года первый контракт будет выполнен", - заявил тогда Криворучко.

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