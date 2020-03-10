Массовые мероприятия отменят на Ставрополье в 2020 году из-за коронавируса

10.03.20 16:29

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

10 марта. Interfax-Russia.ru - Массовые международные и межрегиональные мероприятия с большим количеством участников в Ставропольском крае в 2020 году будут отменены, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона.

"О переносе времени проведения ряда крупных культурных мероприятий, среди которых "Школьная весна" и фестиваль фейерверков, в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в мире заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров в ходе еженедельной планерки во вторник", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мероприятия перенесены на следующий год, то есть фактически речь идет об их отмене в 2020-м.

При этом, по его словам, все запланированные региональные праздники состоятся. К ближайшему празднованию Дня Победы 9 мая глава региона порекомендовал закупить больше тепловизоров для лучшего контроля за эпидситуацией.