Матвиенко поддерживает идею об "обнулении" президентских сроков

10.03.20 16:48

© РИА Новости. Михаил Климентьев

10 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года в связи с принятием поправок в Конституцию.

"Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, поставит все точки над "i", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

"Высказанное ею мнению о том, чтобы дать возможность президенту РФ избираться в 2024 году на пост президента, мне кажется, очень своевременно", - отметила она.

По словам спикера Совета Федерации, в последнее время с большой тревогой все чаще обсуждается вопрос о том, что будет с Россией после 2024 года.

"Особенно эта тревога связана еще и с тем, что происходит в мире. Мы видим, какие серьезные процессы - волнуется бизнес, волнуются инвесторы, и это, конечно же, влияет на стабильность в стране. Есть попытки ее расшатать, попытки ослабить Россию, вести политику сдерживания. И многие наши так называемые партнеры уже потирают руки, как они будут работать с Россией без Путина", - сказала Матвиенко.

Поэтому предложенная Терешковой поправка своевременна, считает спикер.

"Огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. (...) И обсуждения, а кто будет преемником, что будет с безопасностью, и так далее - это все-таки тревожные процессы", - полагает Матвиенко.

Она назвала безосновательными предположения, будто ситуация с внесением поправок в Конституцию была организована для того, "чтобы сохранить Путина у власти".

"Если бы президент РФ просто хотел остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. И в данном случае предложен честный и прямой путь", - считает Матвиенко.

"Реально поправки в Конституцию назрели, и они носят серьезный фундаментальный характер. Они усиливают социальные гарантии для наших граждан, дают более широкие полномочия Федеральному собранию - основному институту демократии в стране, дают гарантии обеспечения суверенитета и безопасности страны. И я уверена, что граждане это, безусловно, поддержат", - сказала она.

Сам президент Владимир Путин, которому предложенная во вторник поправка в Конституцию даст возможность вновь баллотироваться в президенты по истечении нынешнего срока (согласно действующей редакции основного закона, он должен был стать последним), перспективы следующего цикла комментирует пока неопределенно.

"Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего", - сказал Путин, завершая свое выступление перед депутатами Госдумы.

"Во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет", - сказал президент.