РЖД планируют создать логистический узел под Нижним Тагилом с ориентиром на лесные грузы

10.03.20 16:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 марта. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" в 2020 году намерено начать строительство логистического узла под Нижним Тагилом, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД).

"На участке Гороблагодатская-Верхняя запланирована организация транспортно-логистического узла. На площадях, ранее выведенных из эксплуатации, начнется строительство площадки для перевалки грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт (с ориентацией на лесные грузы). Основная задача новой площадки - увеличение общей погрузки по всем видам грузов на 3,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году будет осуществлено развитие инфраструктуры станции Ясашная Нижнетагильского региона СвЖД в связи с началом работы щебеночного карьера и увеличением объемов погрузки щебня до 100 тыс. тонн в год. На станции будет построен путь примыкания, оборудованы дополнительные устройства сигнализации, централизации и связи.

Свердловская железная дорога действует на территориях Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.