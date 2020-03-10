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10.03.20 17:12
Активная фаза поисков подростков, унесенных в море, завершена в Сочи
"Активная фаза поисковых работ завершена", - подчеркивается в сообщении.
"С начала поисков двух подростков 2005 года рождения пешими группами всего обследовано 1364 км побережья; авиацией МЧС России - 2545 кв. км акватории моря; плавсредствами - 1554 кв. км акватории моря", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, проведено 13 водолазных спусков и обследовано 11,4 тыс. кв. м дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе.
Как сообщалось, 25 февраля два подростка во время шторма переходили русло реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, волны их сбили с ног и унесли в море.
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