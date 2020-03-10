Активная фаза поисков подростков, унесенных в море, завершена в Сочи

10.03.20 17:12

Фото с сайта администрации г. Сочи

10 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Сочинского отделения государственной инспекции маломерных судов МЧС России продолжат поиски двух мальчиков, которых унесло в море, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"Активная фаза поисковых работ завершена", - подчеркивается в сообщении.

"С начала поисков двух подростков 2005 года рождения пешими группами всего обследовано 1364 км побережья; авиацией МЧС России - 2545 кв. км акватории моря; плавсредствами - 1554 кв. км акватории моря", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, проведено 13 водолазных спусков и обследовано 11,4 тыс. кв. м дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе.

Как сообщалось, 25 февраля два подростка во время шторма переходили русло реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, волны их сбили с ног и унесли в море.