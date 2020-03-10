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10.03.20 17:17
Подозреваемый в госизмене руководитель ростовского главка ФСИН останется под стражей до 12 мая
"Арест продлен до 12 мая", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" во вторник в пресс-службе суда.
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Даххаева 13 ноября 2019 года, защита пыталась обжаловать постановление, но суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказал.
Адвокат Даххаева Александр Заманский заявлял агентству, что, по его мнению, в возбужденном уголовном деле нет коррупционной составляющей, а его подзащитный проходит по нему один.
Ранее информированный источник сообщал об обысках в кабинетах Даххаева и двух его заместителей в рамках расследования уголовного дела по ст.290 УК РФ (получение взятки).
Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ФСИН 5 июля прошлого года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.
Ранее Даххаев проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замглавы МВД республики. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.
До прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности.
Так, в мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей.
В начале июля 2017 года с поста начальника того же управления был уволен предшественник Даххаева - Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов скончался в СИЗО от неизлечимой болезни.
В конце октября 2019 года дело Ральникова было направлено в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
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