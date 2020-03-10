Самарский губернатор планирует возобновить соцвыплаты ветеранам за счет президентского гранта

10.03.20 17:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что решение об использовании президентского гранта в 1,45 млрд рублей должно приниматься совместно с жителями региона, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Отмечается, что общественная палата Самарской области в настоящее время собирает и обобщает предложения от жителей региона и общественных организаций. Одно из предложений - возвращение социальных выплат тем ветеранам Самарской области, которым они были приостановлены в марте 2017 года.

"В начале 2020 года с просьбой о возврате социальных выплат к губернатору обратились представители ветеранских организаций. Азаров подчеркнул, что "отдать долги" старшему поколению особенно важно именно сейчас, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил, что сделать это можно за счет средств президентского гранта", - говорится в сообщении.

По данным общественной палаты, дополнительные средства предлагаются направить на обеспечение жильем ветеранов-тружеников тыла в период ВОВ, на жилье для молодых семей, на обновление муниципального общественного транспорта, закупку транспорта для медицинских учреждений.

Как сообщалось, в начале 2017 года Самарская губернская дума по инициативе правительства региона приняла поправки в региональное законодательство, исключающие из числа получателей ЕДВ работающих ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Из числа получателей ЕДВ также исключались ветераны, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей, то есть около 250% величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области.

После этого в регионе прошли митинги против отмены пособий и льгот. Участники протестных акций требовали возврата ежемесячной региональной выплаты, которой в 2017 году лишилась часть ветеранов войны и труда; отмены введенного с 1 февраля в регионе лимита поездок на муниципальном транспорте по социальной карте, а также протестуют против замены в регионе с 1 января 2017 года денежной выплаты, предоставлявшейся льготникам для оплаты услуг ЖКХ на компенсацию фактически понесенных расходов.