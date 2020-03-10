|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.03.20 17:23
Заболевшие COVID-19 москвичи соблюдали режим изоляции и не посещали работу
"Вернувшиеся из Италии граждане, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, не посещали работу",- сообщила Ракова журналистам во вторник.
Она подчеркнула, что благодаря совместным усилиям удаётся избежать распространения инфекции.
"Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве", - отметила вице-мэр.
Ракова также сообщила, что в колл-центры по вопросам, связанным с коронавирусом, с момента запуска обратилось уже более 14 тыс. человек.
"В максимально сжатые сроки в городе удалось развернуть систему колл-центров, которые принимают обращения жителей по вопросам коронавируса. С момента запуска в колл-центр обратилось более 14 тыс. человек. За больничными листами обратились почти 3 тыс. жителей, которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две недели в изоляции дома", - сказала она.
По ее словам, на данный момент в колл-центре работают 170 человек.
"В первый рабочий день после длинных выходных, 10 марта, уже обратилось рекордное количество человек - около 4 тысяч",- сообщила она.
5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.
Всего в столице подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан из больницы после полного выздоровления.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket