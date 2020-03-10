Заболевшие COVID-19 москвичи соблюдали режим изоляции и не посещали работу

10.03.20 17:23

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 марта. Interfax-Russia.ru - Среди заболевших коронавирусом в столице ни один человек не посещал работу, в колл-центры уже обратилось уже более 14 тыс. человек, за больничными листами обратились почти 3 тыс. жителей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Вернувшиеся из Италии граждане, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, не посещали работу",- сообщила Ракова журналистам во вторник.

Она подчеркнула, что благодаря совместным усилиям удаётся избежать распространения инфекции.

"Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве", - отметила вице-мэр.

Ракова также сообщила, что в колл-центры по вопросам, связанным с коронавирусом, с момента запуска обратилось уже более 14 тыс. человек.

"В максимально сжатые сроки в городе удалось развернуть систему колл-центров, которые принимают обращения жителей по вопросам коронавируса. С момента запуска в колл-центр обратилось более 14 тыс. человек. За больничными листами обратились почти 3 тыс. жителей, которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две недели в изоляции дома", - сказала она.

По ее словам, на данный момент в колл-центре работают 170 человек.

"В первый рабочий день после длинных выходных, 10 марта, уже обратилось рекордное количество человек - около 4 тысяч",- сообщила она.

5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Всего в столице подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент выписан из больницы после полного выздоровления.