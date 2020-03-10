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10.03.20 17:49
Почти 160 домов строится по программе реновации в Москве
"В настоящее время по программе реновации идет строительство 158 жилых домов мощностью 2,2 млн кв.м. Только в этом месяце строительные работы начали на трех площадках - в районах Тимирязевский, Выхино-Жулебино и Гольяново", - сказал Бочкарев.
По его словам, с начала программы завершено строительство 54 домов совокупной площадью 0,7 млн кв.м, 49 новостроек переданы под заселение.
"С начала реновации новые квартиры уже получили свыше 15 тысяч москвичей, еще более семи тысяч участников программы находятся в процессе переезда или оформления документов", - добавил заммэра.
Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.
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