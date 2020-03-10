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10.03.20 17:51
Более 15 тыс. жителей Северного Кавказа ожидают переселения из аварийных домов
"Более 15 тыс. жителей Северного Кавказа ожидают переселения из аварийного жилого фонда. Хотелось бы, чтобы люди смогли как можно быстрее въехать в новое современное жилье", - сказал Александров.
В связи с этим прокуроры пристально следят за выполнением органами государственной власти соответствующих программ, чтобы не было затягивания и отступления от норм.
"Из-за нарушения сроков реализации программ переселения, а также непринятия действий по сносу аварийных домов меры прокурорского реагирования применены в Северной Осетии и Ставропольском крае", - подчеркнул собеседник агентства.
Полный текст интервью доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".
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