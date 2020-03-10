Более 15 тыс. жителей Северного Кавказа ожидают переселения из аварийных домов

10.03.20 17:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 марта. Interfax-Russia.ru - Аварийными в Северо-Кавказском федеральном округе признаны 522 многоквартирных дома, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" начальник управления Генпрокуратуры РФ в СКФО Михаил Александров.

"Более 15 тыс. жителей Северного Кавказа ожидают переселения из аварийного жилого фонда. Хотелось бы, чтобы люди смогли как можно быстрее въехать в новое современное жилье", - сказал Александров.

В связи с этим прокуроры пристально следят за выполнением органами государственной власти соответствующих программ, чтобы не было затягивания и отступления от норм.

"Из-за нарушения сроков реализации программ переселения, а также непринятия действий по сносу аварийных домов меры прокурорского реагирования применены в Северной Осетии и Ставропольском крае", - подчеркнул собеседник агентства.

Полный текст интервью доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".