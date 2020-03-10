Собянин поддерживает предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах

10.03.20 17:53

© РИА Новости. Валерий Мельников

10 марта. Interfax-Russia.ru - При нынешней нестабильности и рисках современного мира России необходима сильная президентская власть, возможность для действующего главы государства пойти на новые выборы - правильное решение, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны", - написал Собянин на своем личном сайте во вторник.

"Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство. Поэтому считаю, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы - не переназначиться, а пойти на выборы - правильное решение!" - подчеркнул мэр.