Новый горнолыжный курорт за 2,5 млрд руб. может появиться в Бурятии

11.03.20 06:12

© РИА Новости. Антон Денисов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Около 2,5 млрд рублей готовы вложить инвесторы в строительство нового горнолыжного курорта в местности "Мамай" в Кабанском районе Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Для того чтобы начать строительство, сначала необходимо включить гору в границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань". В настоящий момент правительство республики добилось включения в границы ОЭЗ дополнительных участков горы "Мамай". На сегодня документ по включению новых территорий в границы "Байкальской гавани" находится на рассмотрении в Минэкономразвития России", - сказал глава республики на совещании по стратегии социально-экономического развития Бурятии, которое провел вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Также, по словам Цыденова, в рамках изменения границ ОЭЗ необходимо решить вопрос с Минприроды России об изменении категории лесов в Кабанском районе, поскольку гора "Мамай" является частью центральной экологической зоны, на которой нельзя производить рубку лесов, а также ограничено строительство жилых объектов.

"Планируем первым этапом сначала изменить границу зоны, затем решить вопрос категории лесов. В местности "гора Мамай" планируется создать круглогодичный курорт. На сегодня уже заявилось 6 инвесторов с готовностью вложить порядка 2,5 миллиардов рублей. К реализации своих проектов инвесторы готовы приступить с 2023 года, - добавил Цыденов.

ОЭЗ "Байкальская гавань" была создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны из бюджетов всех уровней в инженерную инфраструктуру направлено 4,7 млрд рублей. В 2018 году полномочия и имущественный фонд "Байкальской гавани" был передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана новая управляющая компания.