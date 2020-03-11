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11.03.20 06:20
Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки
"С 12 по 14 марта включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Быстринского, Мильковскогого, Соболевского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.
В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
По данным МЧС, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них - на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности тут подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.
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