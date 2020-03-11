Авиазавод "Прогресс" начал производство гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62

11.03.20 06:22

© РИА Новости. Саид Царнаев

11 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс", Приморский край, входит в холдинг "Вертолеты России") начало производство гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, опытная партия состоит из шести вертолетов, два из них будут использоваться для внутрикраевых перевозок.

"На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год", - сказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что авиазавод ААК "Прогресс" в 2020 году реализует инвестиционную программу объемом более 3,3 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на техническое перевооружение производства и реализацию проекта "Создание вертолета Ка-62", а также на "комплексное развитие и расширение сферы деятельности Авиационного учебного центра по типу вертолета Ка-62".

Сообщалось, что Новикомбанк в январе начал финансирование серийного производства гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62. В рамках соглашения с АО "Вертолеты России" банк предоставил авиазаводу "Прогресс" банковскую гарантию для получения займа в Фонде развития промышленности (ФРП) и заключил кредитное соглашение с лимитом на сумму 5 млрд рублей

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки до 15 пассажиров на расстояния в пределах 600 км. Также машина может использоваться для экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга, поисково-спасательных и эвакуационных работ в горных районах.