Семилетняя девочка получила тяжелые травмы на занятиях в спортшколе на Камчатке

11.03.20 06:35

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку по факту инцидента на горнолыжной базе "Эдельвейс" в Петропавловске-Камчатском, где девочка 2012 года рождения получила тяжелые травмы, сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 6 марта, когда семилетняя девочка была на занятиях по горным лыжам в спортшколе олимпийского резерва "Эдельвейс". Спускаясь на лыжах с горы, она вышла за пределы трассы и врезалась в дерево. Девочка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы им. Лукашевского.