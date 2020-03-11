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11.03.20 06:46
Лесоперерабатывающее предприятие в Приангарье подозревается в нанесении ущерба почвам на 36 млн рублей
Установлено, что организация самовольно захватила прилегающие к производственной базе земли лесного фонда, где организовала захоронение отходов лесопиления. Сняты и уничтожены почвы особо защитного участка леса на площади 2,1 га, что, в частности, привело к гибели микроорганизмов и беспозвоночных животных.
Отмечается, что для частичного восстановления среды обитания потребуется не менее 60 лет.
"По оценкам специалистов, ущерб почвам составил более 36 млн рублей, лесному фонду - около 4 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
В природоохранной прокуратуре агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что руководитель предприятия является фигурантом и другого уголовного дела - по факту контрабанды леса, в настоящее время он находится под стражей.
Суд по иску природоохранного прокурора обязал предприятие прекратить незаконную деятельность, взыскал с него причиненный ущерб и постановил очистить захламленные участки и провести рекультивацию нарушенных земель.
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