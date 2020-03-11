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11.03.20 06:49
Спасатели возобновили поиски пропавших при прорыве дамб на прииске в Красноярском крае
По данным ежедневной сводки, сотрудники поисково-спасательного отряда из Красноярска будут проводить водолазные работы по поиску работников золотого прииска, пропавших в октябре прошлого года на акватории реки Сейба в Курагинском районе.
19 октября 2019 года в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. 17 человек погибли, 28 человек обратились за помощью к медикам. Трое до сих считаются пропавшими без вести, их активные поиски продолжались до наступления морозов.
СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков и еще двое сотрудников организации, в офисе компании прошли обыски.
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