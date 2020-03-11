Спасатели возобновили поиски пропавших при прорыве дамб на прииске в Красноярском крае

11.03.20 06:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 марта. Interfax-Russia.ru - Спасатели начали поисковые работы на месте прорыва дамб золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае, сообщается на официальном сайте краевого учреждения "Спасатель" в среду.

По данным ежедневной сводки, сотрудники поисково-спасательного отряда из Красноярска будут проводить водолазные работы по поиску работников золотого прииска, пропавших в октябре прошлого года на акватории реки Сейба в Курагинском районе.

19 октября 2019 года в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. 17 человек погибли, 28 человек обратились за помощью к медикам. Трое до сих считаются пропавшими без вести, их активные поиски продолжались до наступления морозов.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков и еще двое сотрудников организации, в офисе компании прошли обыски.