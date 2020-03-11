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11.03.20 08:12

Глава комитета Госдумы по экологии настаивает на возбуждении дела после убийства животных в якутском пункте передержки

© РИА Новости. Сергей Ермохин
11 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов требует возбудить уголовные дела по факту жестокого обращения с животными в пункте передержки в Якутске.

"Переговорил по телефону с главой республики Айсеном Николаевым. Я проинформировал губернатора о депутатских запросах, направленных мною в МВД и прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела по факту жестокого обращения с животными", - написал Бурматов на своей странице в инстаграме.

Кроме того, депутат настаивает на возбуждении дел по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств при обращении с безнадзорными животными в Якутске и превышении должностных полномочий со стороны чиновников.

Ранее стало известно, что волонтеры и зоозащитники обнаружили в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске трупы 100 собак и кошек, которым перерезали горло. Перед этим у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство, и пункт передержки закрыли на карантин. На опубликованном волонтерами видео работники пункта заявили, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что не давала указаний об умерщвлении животных. По факту обнаружения трупов она обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку инциденту, а также поставила в известность прокурора Якутска. МВД Якутии проводит процессуальную проверку.

Бурматов сообщил о подготовке депутатского запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак.

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение провести проверку по данному инциденту.

Это не первый скандал, связанный с пунктом передержки животных в Якутске. В январе руководитель зоозащитного центра "ВИТА" Ирина Новожилова заявила журналистам, что сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и мороза в 50 градусов в пункте передержки животных в Якутске. В феврале жители города обнаружили на уличных столбах объявления о том, чтобы владельцы забрали своих животных из пунктов передержки, иначе те будут убиты.

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