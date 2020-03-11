Массовые мероприятия в Москве запрещены до 10 апреля в связи с коронавирусом

11.03.20 08:17

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

11 марта. Interfax-Russia.ru - В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве в ближайший месяц будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

Соответствующий указ во вторник подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До 10 апреля на территории Москвы запрещены "спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек".

На своем личном сайте Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется.

"Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек", - отметил он.

В частности, по словам мэра, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта.

"Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля", - подчеркнул Собянин.

Президиум столичного правительства на заседании 25 февраля утвердил программу 29 фестивалей в 2020 году, 12 из которых должны были состояться с марта по сентябрь. В связи с указом мэра несколько крупных фестивалей "Московские сезоны" отменяются в Москве.

Так, не состоится фестиваль "Крымская весна" (14-22 марта), главной площадкой которого должна была стать Тверская улица.

В связи с указом не состоится фестиваль "Большая перемена" (28-29 марта), который предполагал массовые мероприятия для детей, включая выступление музыкальных коллективов и проведение мастер-классов.

Отменен также фестиваль "Экофест" (4-12 апреля) - большой столичный благотворительный марафон.