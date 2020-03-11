Четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

11.03.20 08:24

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 марта. Interfax-Russia.ru - Четыре человека стали жертвами столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительной информации, в результате автоаварии четыре человека погибли, еще пять получили травмы, они госпитализированы в Миллеровскую ЦРБ", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области подтверждает факт ДТП, однако не уточняет количество пострадавших.

"В Миллеровском районе на трассе М-4 "Дон" (869 км) произошло ДТП с участием микроавтобуса Opel Vivaro и грузового автомобиля Scania. В результате столкновения есть пострадавшие. Всего для ликвидации ДТП привлекались 20 человек, 7 единиц техники, в том числе, от МЧС 6 человек личного состава и 2 единицы техники (деблокировали пострадавших)", - говорится в сообщении.