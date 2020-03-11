"Вертолеты России" вложат 300 млн руб. в развитие Новосибирского авиаремзавода

11.03.20 08:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 марта. Interfax-Russia.ru - Холдинг "Вертолеты России" в 2020-2022 годах инвестирует 300 млн рублей в модернизацию АО "Новосибирский авиаремонтный завод" (НАРЗ, входит в холдинг), сообщил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский журналистам в среду.

"Это (инвестиции - ИФ) в развитие учебного центра, в развитие центра компетенций средств наземного обслуживания. Мы в прошлом году демонстрировали на выставке "МАКС" часть мобильного сервисного центра, соответственно мы продолжаем эту работу", - сказал он.

Богинский уточнил, что в задачах холдинга - спроектировать и произвести мобильный сервисный центр, который будет состоять из шести контейнеров для выездных ремонтов как в РФ, так и за рубежом.

"Это позволит, в том числе, НАРЗу занять свою нишу в этой части и, конечно, повысить качество и оперативность ремонтов за рубежом", - сказал он.

НАРЗ в среду ввел в эксплуатацию после реконструкции производственный корпус окончательной сборки, увеличив возможности производства в полтора раза. Реконструкция проводилась за счет собственных средств компании, в рамках инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Бюджет проекта составил порядка 160 млн рублей. Выход обновленного производства на проектную мощность запланирован к июню 2020 года.

По данным пресс-службы холдинга, реконструкция цеха площадью более 8 тыс. кв. метров позволит увеличить объемы выполняемых работ на 50% - НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26 или до 48 вертолетов типа Ми-8/17 в год. Это стало возможным благодаря оснащению корпуса грузоподъемными механизмами для установки и снятия тяжелых агрегатов, а также увеличению его высоты.

Новосибирский авиаремонтный завод входит в госкорпорацию "Ростех", осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26(Т). Завод производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.