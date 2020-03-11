В липецких школах объявлен карантин для предотвращения коронавируса

11.03.20 08:43

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

11 марта. Interfax-Russia.ru - В образовательных учреждениях Липецкой области приостановлены занятия для снижения риска распространения коронавируса, сообщается на сайте регионального управления образования и науки.

"С 11 марта и до особого распоряжения в областных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей приостановлен учебный процесс", - говорится в сообщении.

Также в учебных заведениях запрещено проведение массовых научных, образовательных, культурных и спортивных мероприятий с участием детей и подростков.

В региональных организациях для детей-сирот и школах-интернатах временно запрещен допуск посетителей.

В дошкольных учреждениях в утренние часы будет проводиться обязательный осмотр и термометрия детей. При этом персонал обязали использовать маски при проведении "утренних фильтров".

Как сообщалось, с 10 марта в Липецкой области постановлением главы региона Игоря Артамонова введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Установлен региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

7 марта лабораторно было подтверждено три случая новой коронавирусной инфекции в Липецкой области.

Артамонов в Интстаграме сообщил, что все трое - женщина 1961 года рождения и супружеская пара (1972 и 1981 года рождения) - вернулись в Россию из Италии в первых числах марта.

"Все заболевшие возвращались в Липецкую область на личном автотранспорте и сразу были взяты под наблюдение. В соответствии с информацией, полученной от управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболевшие находились под наблюдением с момента возвращения в Липецкую область и при первых симптомах коронавирусной инфекции были госпитализированы в инфекционный стационар", - написал Артамонов.

Всего, по словам губернатора, выявлено пять контактных лиц.

"Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях. Малое число контактных лиц объясняется четкой работой всех служб и быстрой изоляцией заболевших", - подчеркнул Артамонов.