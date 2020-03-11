Нахимовцы из Владивостока примут участие в параде 9 мая на Красной площади

11.03.20 08:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 марта. Interfax-Russia.ru - Воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища пройдут по Красной площади в Москве на параде в честь 75-летия Победы, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

"Учащиеся 10-х классов в полном составе, 55 человек, отправятся в Москву для подготовки к параду, посвящённому 75-ой годовщине Великой Победы. В течение месяца нахимовцы будут проводить слаживание парадных расчётов. Вылет в российскую столицу намечен на 13 марта", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Нахимовцы из младших классов училища примут участие в параде, который пройдёт 9 мая во Владивостоке, отметили в пресс-службе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что 9 мая в параде в Москве примут участие 15 тыс. человек, почти 400 единиц наземной и авиационной техники.

По словам министра, приглашение принять участие в параде получили военнослужащие из 20 стран мира.

Ряд стран уже подтвердили свое участие, в частности страны ОДКБ. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что каждая страна-участница Организации отправит на парад в Москву 75 военнослужащих.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.