|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.03.20 08:50
Нахимовцы из Владивостока примут участие в параде 9 мая на Красной площади
"Учащиеся 10-х классов в полном составе, 55 человек, отправятся в Москву для подготовки к параду, посвящённому 75-ой годовщине Великой Победы. В течение месяца нахимовцы будут проводить слаживание парадных расчётов. Вылет в российскую столицу намечен на 13 марта", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".
Нахимовцы из младших классов училища примут участие в параде, который пройдёт 9 мая во Владивостоке, отметили в пресс-службе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что 9 мая в параде в Москве примут участие 15 тыс. человек, почти 400 единиц наземной и авиационной техники.
По словам министра, приглашение принять участие в параде получили военнослужащие из 20 стран мира.
Ряд стран уже подтвердили свое участие, в частности страны ОДКБ. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что каждая страна-участница Организации отправит на парад в Москву 75 военнослужащих.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket