Интерактивные выставки пройдут в Сыктывкаре в рамках Северного культурного форума

11.03.20 09:26

Фото с сайта мэрии Сыктывкара

11 марта. Interfax-Russia.ru - Третий Северный культурный форум пройдет в Сыктывкаре 11-13 марта.

Как сообщают организаторы, в преддверии Дня работника культуры более 600 участников - российские и зарубежные эксперты - обсудят актуальные вопросы развития северных территорий.

"В дни проведения форума Сыктывкар станет центром культурной жизни Севера России - торжественное открытие ознаменуется началом Международного фестиваля оперного и балетного искусства "Сыктывкарса тулыс" (Сыктывкарская весна), этот же день начнут двухдневную работу экспертные площадки, открытые лектории, фокус-семинары, круглые столы, интерактивные выставки", - приводятся в сообщении слова министра культуры, туризма и архивного дела Коми Сергея Емельянова.

Он добавил, что "мероприятия для молодежи и про молодежь" станут одной из ключевых составляющих форума.

В свою очередь глава Коми Сергей Гапликов выразил уверенность, что мероприятия форума позволят обменяться опытом, сформировать новые идеи и подходы в реализации единой культурной политики.

Программа Северного культурного форума будет состоять из двух частей - деловой и выставочно-зрелищной. Эксперты обсудят сохранение нематериального культурного наследия Севера, развитие регионального кино и др. Научное сообщество объединит двухдневная всероссийская конференция "Культура Севера: культурно-историческая память и современность".

Культурная программа объединит поклонников музыкального и хореографического искусства. В Коми республиканской филармонии пройдут концерты Северного русского народного хора и государственного ансамбля песни и танца им. И.П. Морозова "Асъя кыа".

По информации организаторов, 12 марта состоится пленарное заседание на тему "Культура счастья".

"На площадках Северного культурного форума запланированы и новые для него формы работы. Так, в рамках сотрудничества с министерством культуры, туризма и архивного дела Коми Российский институт театрального искусства (ГИТИС) организует питчинг театральных проектов на территории Коми", - отмечается в сообщении.

Кроме того, будет организована работа международного передвижного фокус-семинара, межрегиональная библиотечная форсайт-сессия и многое другое.

Впервые пройдет серия мероприятий открытого лектория "Культура 2.0", постоянно действующего дискуссионного проекта Санкт-Петербургского международного культурного форума.